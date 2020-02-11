Минск, 11 февраля, 2020, 14:29 — ИА Регнум. В государственных СМИ не хватает остроты, оперативности, аналитики и новых лиц. Об этом сегодня, 11 февраля заявил Александр Лукашенко, проводя в своей резиденции совещание с главами государственных СМИ.

President.gov.by Александр Лукашенко провел совещание с руководителями ведущих государственных СМИ. 11 февраля 2020 года

Совещание было посвящено обеспечению «информационной безопасности». На него были собраны директор — главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия») Дмитрий Жук и гендиректор «Белорусского телеграфного агентства» Ирина Акулович, директор — главный редактор издательского дома «Звязда» Павел Сухоруков, председатель «Белтелерадиокомпании» Иван Эйсмонт (муж президентской пресс-секретарши Натальи Эйсмонт), руководители гостелеканалов «ОНТ» Марат Марков и «СТВ» Игорь Луцкий, а также директор Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Владимир Перцов, ответственные за госпропаганду чиновники.

Лукашенко подчеркнул: им уже пора отходить от зарубежных платформ. Руководитель постсоветской республики призвал пропагандистов не стыдиться своей работы и конкурировать на равных с журналистами независимых изданий.

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Он также сообщил о намерении «обсудить выполнение поручений, данных вам в том числе и при назначении, услышать ваше видение дальнейшей стратегии работы, актуализировать задачи, которые стоят перед средствами массовой информации».

Руководители СМИ внесли Лукашенко ряд предложений. Среди них — создание новостного канала наподобие Euronews и строительство медиацентра, сообщает президентская пресс-служба.

«Я знаю ваши проблемы. Вы их давно озвучивали. И о медиаизмерителе, и о медиацентре, и о том, что мы должны создать мобильный канал по типу Euronews и других, которые очень кратко и доступно (тем не менее, и аналитика у них есть) выдают информацию. Люди очень заняты, чтобы слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ, итоговые передачи» . Александр Лукашенко

Он также отметил: «Поэтому надо сжатая, краткая информация по сути с каким-то видеорядом. Я это все знаю и понимаю, сам инициировал это».

Лишних денег нет, сообщил Лукашенко. Он предложил госСМИ определиться с приоритетами расходования бюджетных средств на обеспечение деятельности госагитпропа — обновить съемочное оборудование, обеспечить конкурентоспособную зарплату или же построить медиацентр.