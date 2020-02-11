Москва, 11 февраля, 2020, 14:51 — ИА Регнум. В поддержку уволенного директора столичной школы №113 ДавораТубы прошла серия одиночных пикетов у здания департамента образования. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места события.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет в поддержку уволенного директора столичной школы № 113 Тубы Давора Симовича

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет в поддержку уволенного директора столичной школы № 113 Тубы Давора Симовича

Акция стартовала около 11:00. Её участники попеременно вставали с плакатами у стен департамента образования столицы. Главное требование акции — восстановить в должности уволенного директора школы №113.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет в поддержку уволенного директора столичной школы № 113 Тубы Давора Симовича

«Несмотря многочисленные коллективные и индивидуальные обращения родительской общественности в органы власти, ситуация остаётся неизменной. «Нас не слышали и не слышат!» — таков лейтмотив пикета. Родительская общественность на протяжении нескольких недель добивается правового урегулирования сложившейся ситуации в интересах детей, учеников школы 113, и надеется, что пикеты смогут катализировать конструктивную реакцию департамента образования», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM участницы пикета Екатерина Тулинова.