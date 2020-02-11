Великий Новгород, 11 февраля, 2020, 14:06 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сегодня, 11 февраля, в ходе рабочей поездки в Великий Новгород возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь славы» в Новгородском кремле. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, вместе с главой правительства РФ цветы к Вечному огню также возложил ветеран Великой Отечественной войны, освободитель городов Керчь и Севастополь, Почётный гражданин Великого Новгорода Александр Петрович Попов.

Government.ru Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с ветераном Александром Поповым у Вечного огня в Новгородском кремле

Также Михаил Мишустин посетил новгородский «Кванториум» — детский технопарк, открытый в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вместе с рядом министров Михаил Мишустин проведёт в Великом Новгороде совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Напомним, это его первая региональная поездка после назначения председателем правительства РФ.