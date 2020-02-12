Ватикан, 12 февраля, 2020, 08:22 — ИА Регнум. Решить конфликт между израильтянами и палестинцами могут только израильтяне и палестинцы, считают католические епископы, которые обратились с соответствующим заявлением к госсекретарю США Майку Помпео. По их мнению, в этом отношении план Дональда Трампа по урегулированию данного конфликта — т.н. «сделка века» — не является решением. В чем видят задачу США католические прелаты, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Berthold Werner Иерусалим

Ватикан поддерживает права как израильтян на мирную и безопасную жизнь «в пределах границ, признанных международным сообществом», так и палестинцев, чьи «законные чаяния должны признаваться, уважаться и осуществляться». Для того, чтобы диалог между ними был результативным, необходимо взаимное признание легитимности и конкретные действия в направлении сотрудничества. Задача Вашингтона здесь — поддерживать эти действия двух сторон.

«Лидеры обоих народов должны гарантировать право на исповедание своей веры как для местных христиан, так и для паломников, которые должны иметь свободный доступ к святым местам», говорится в обращении.

Добавим, что и Халдейский патриархат критически оценил «сделку века», присоединившись тем самым к прочим церковным голосам, скептично оценивающим предложенное Трампом решение.

О других темах, которые обсуждает международная католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Макрон перестроит Европу плечом к плечу с Путиным?».