Москва, 11 февраля, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 11 февраля заявил замглавы Минобороны Николай Панков, представляя в Госдуме протокол к соглашению между Россией и Киргизией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории республики.

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«Планируем в ближайшей перспективе ввести в состав объединенной российской военной базы и организовать применение подразделений беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Замминистра добавил, что следующим этапом станет размещение на российской военной базе средств ПВО. Кроме того, будет проведена реконструкция объектов инфраструктуры аэродрома «Кант».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия будет платить Киргизии $4,8 млн (303 млн рублей) в качестве арендной платы за земли, на которых располагается Объединенная российская военная база. Информация об этом указана в протоколе о внесении изменений и дополнений к Соглашению между Россией и Киргизией.

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