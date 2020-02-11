Нарьян-Мар, 11 февраля, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Движение по зимнику Нарьян-Мар — Усинск временно остановлено — на трассе идут работы по устранению последствий сильного снегопада.

Adm-nao.ru Спецтехника борется с последствиями снегопада на дороге Нарьян-Мар — Усинск

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Ненецкого АО, на зимнике работает 16 единиц техники: 3 бульдозера, 4 трактора, фронтальный погрузчик и 7 автоцистерн, дежурит полноприводный внедорожник. Ведутся работы по разбивке и разглаживанию снежной бровки и проливке снежных перемётов.

Общая протяжённость зимника в этом сезоне составляет 54,8 километра. На временной дороге организованы два КПП, установлены информационные щиты, работает дорожно-ремонтный пункт, на котором имеется спутниковая связь, оборудован пункт с местами для отдыха водителей на 16 койко-мест, дежурит автомобиль.