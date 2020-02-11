Ярославль, 11 февраля, 2020, 13:12 — ИА Регнум. Директор «ЯХМ Реставратор» Денис Полищук ответил на обвинения регионального фонда капремонта. Как ранее сообщало ИА REGNUM, фонд обратился в УФАС с требованием включить фирму в реестр недобросовестных подрядчиков.

Бутусовский поселок в Ярославле

Поводом стало расторжение контрактов по трем домам на ремонты кровель, заключенных еще в 2017 году. Полищук утверждает, что исполнить контракты подрядчик не мог и виноват в этом сам фонд.

«Фонд недобросовестно выполняет свои обязательства и пытается на подрядчика все переложить. Там были не допуски на кровли, документация недостоверная была предоставлена. Жители были против такого ремонта, потому что документация не соответствовала требуемым работам. Вся переписка есть. Но фонд пытается неустойки получить и подрядчика таким способом устрашить. У нас есть вся фактура на руках», — рассказал директор «ЯХМ Реставратор» Денис Полищук.

Слова бизнесмена подтверждают и жители дома в Бутусовском поселке (Свердлова, 21), по которому контракт был расторгнут.

«Изначально региональный фонд сообщил, что будет капитальный ремонт крыши. Все очень ждали этот ремонт. Но когда мы увидели документацию, то выступили против работ. Во-первых, жители не согласились с ценой, которая была, на наш взгляд, завышена. Платить за этот ремонт всё равно придется нам. Во-вторых, в нашем доме четыре мансарды, сделанные жильцами верхних этажей. Мансарды узаконены, но они не были учтены в проекте. Если делать по проекту, их нужно было бы снести. Естественно, владельцы отказались пустить рабочих на крыши. Проект был типовой, ни одного проектировщика мы на нашем доме не видели. Мы считаем, что ответственность за срыв работ лежит на фонде капремонта», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница дома Анастасия Корнева.

По словам Корневой, жители потребовали внести изменения в проект, но этого сделано не было. Директор «Реставратора» говорит, что фонд применяет политику двойных стандартов. Часть работ по заключенным контрактам исключается из плана без каких-либо санкций.

«Те объекты, где им было выгодно, они исключали, а те дома, где им невыгодно, они настаивают, чтобы работы проводились. Непорядочно, неприлично себя ведут. Это больше вымогательство, средство давления какое-то. У нас больше 50 объектов выполнены вовремя, без претензий. Все ущербы или неустойки по выполненным работам нами оплачены. Кстати, сейчас нами поданы иски в суд к фонду как к ответчику. Если будут себя так вести, мы будем и в прокуратуру, и в следственный комитет обращаться», — рассказал директор «ЯХМ Реставратор» Денис Полищук.

Так или иначе, спор между фондом и подрядчиком будет решать УФАС по Ярославской области. А жители спорных домов так и живут с протекающими крышами.