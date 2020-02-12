Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 12 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 12 февраля: в 1942 году Красная армия освободила населённые пункты Любино Поле и Мостки.

В 1942 году газета «Иран» раскрыла «Скрытую силу СССР». По мнению автора статьи, секрет успехов СССР в борьбе с гитлеровской Германией состоит в огромной моральной силе советского народа, что не было принято в расчёт немецким командованием.