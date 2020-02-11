Санкт-Петербург, 11 февраля, 2020, 12:29 — ИА Регнум. Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS, ИКОМОС) собирается обратиться к властям Санкт-Петербурга в связи с разрушением СКК «Петербургский» и угрозой, нависшей над Медсанчастью №1 на улице Одоевского.

Дарья Драй ИА REGNUM Оставшаяся часть обрушенного СКК

Ранее городской комитет по охране памятников (КГИОП) отказался включить здание Медсанчасти №1 завода им. Калинина на Васильевском острове в список объектов культурного наследия. ИКОМОС намерен призвать чиновников всё же сделать это.

Здание с оградой и садом было возведено в 1950-х годах как дворцово-парковый ансамбль эпохи ленинградского неоклассицизма. Здание и участок приобрела компания «Петротрейд» за 671 тысячу рублей в 2009 году. Тогда по градостроительным документам земля предназначалась «для размещения объектов социального обеспечения». Сейчас в Генеральном плане участок находится в зоне «Д» — зона всех видов общественно-деловой застройки.

Читайте также: В Петербурге депутаты требуют признать обрушенный СКК памятником

Разрушенный 31 января в ходе демонтажа крыши СКК «Петербургский», на месте которого компания «СКА Арена» намерена построить самую большую ледовую площадку в Европе, предлагается восстановить в прежнем облике.

Ранее ИКОМОС уже называл случившееся «актом вандализма» и «варварским разрушением знакового для архитектуры города объекта».