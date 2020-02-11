Волейбольный центр в Ярославле больше не связывают с чемпионатом мира
Ярославль, 11 февраля, 2020, 12:17 — ИА Регнум. Матчи чемпионата мира по волейболу в 2022 году пройдут в УКРК «Арена-2000», а не в новом волейбольном центре, который должны были построить к этому событию. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Эскиз волейбольного центра в Ярославле
«Что касается проведения матчей чемпионата мира, которые примет Ярославль в 2022 году, в качестве основного места организаторами определен многофункциональный комплекс «Арена-2000», который также является универсальной площадкой. Это гарантирует, что крупные соревнования пройдут в строгом соответствии с международными стандартами», — написал Дмитрий Миронов.
При этом волейбольный центр все-таки будет построен.
«Благодаря поддержке президента России из федерального бюджета будут выделены средства на строительство волейбольного центра в Ярославле. Новый объект станет одним из крупнейших культурно-спортивных комплексов региона», — сообщил Дмитрий Миронов.
По словам губернатора, новый волейбольный центр будет использоваться для тренировок и матчей волейбольным клубом «Ярославич», а также для массовых занятий спортом, проведения концертов, форумов и выставок.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый волейбольный центр изначально планировалось построить именно к чемпионату мира 2022 года.