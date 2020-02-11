Новосибирск, 11 февраля, 2020, 12:14 — ИА Регнум. В Новосибирск сегодня, 11 февраля, прилетел глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс. По данным «НДН.инфо», программа его визита засекречена, «но известно, что он посетит Академгородок и в частности ООО «Плазмохимические технологии», которое специализируется на производстве нанотрубок».

Скриншот со страницы Анны Терешковой в Facebook

Тем временем, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова уже опубликовала на своей странице в Facebook фотографию с Анатолием Чубайсом.

«Сегодня Анатолий Чубайс посетил прекрасную выставку «ТРИВА» в нашем ЦК 19. Таких людей уже нечем удивить, но наши кураторы смогли!» — подписала она фото.