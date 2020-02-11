Киев, 11 февраля, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Киев продолжает готовить «исторический визит» президента Украины Владимира Зеленского в США, хотя никаких конкретных дат на сегодня нет.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом заявил вечером 10 февраля в интервью телеканалу «Украина 24» помощник президента Андрей Ермак.

Чиновник сослался на заявление госсекретаря США Майка Помпео, сделанное в ходе недавнего визита в Киев, о том, что даты (визита Зеленского) должны появиться в «ближайшее время».

«Думаю, что сейчас у них там закончатся все их внутренние процедуры, связанные с импичментом и т. д., я думаю, что мы в ближайшее время должны получить даты визита… я абсолютно уверен, что это будет исторический визит президента Зеленского в США», — сказал Ермак.

ИА REGNUM напоминает, что 31 января Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с Помпео, что готов ехать в США «хоть завтра», но только при одном условии.

«Если мы можем договориться о чем-то очень важном, что выгодно обеим странам», — подчеркнул он.

В свою очередь Помпео заявил, что с американской стороны нет никаких предварительных условий для того, чтобы Зеленский мог приехать в Вашингтон.

«Просто нам нужно найти подходящее время и возможности для этой встречи. Это произойдет в то время, когда будет показано значительный прогресс. Между нашими странами есть много работы, наши команды обсуждают все эти возможности», —заявил в Киеве госсекретарь.