Калуга, 11 февраля, 2020, 19:10 — ИА Регнум. В зале центрального отделения почтовой связи Калуги, что на площади Старый Торг открылась выставка зарубежных почтовых открыток по теме «Посткроссинг в вопросах и ответах». Материал для выставки предоставила куратор сообщества посткроссеров Калуги Инна Красовская. Об этом 11 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального управления «Почты России» Ольга Строк.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой УФПС Калужской области.

Посетители выставки могут ознакомиться с открытками, пришедшими в Калугу из разных стран и континентов. Открытки на стендах расположены так, что можно было видеть и их оборотную сторону: посткроссеры иногда оставляют вместе с текстом свои рисунки и стихи, что придает бумажному отправлению особенную ценность. Каждая открытка сопровождается популярными вопросами о проекте посткроссинг и развёрнутыми ответами на них. Отдельный стенд посвящен новым выпускам почтовых открыток с Калугой и Обнинском. Это авторские рисунки Юлии Полюгаевой, Татьяны Рыжовой и Виктории Зотовой. Выставка зарубежных открыток будет доступна для посещения на калужском почтамте до 29 февраля 2020 года.

Посткроссинг — это международный проект по обмену почтовыми открытками, участниками которого официально являются более 700 тысяч человек из разных стран. Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте, который автоматически выдаёт адреса для отправки открыток. К концу 2018 года в рамках проекта его участники обменялись 50 миллионами открыток. Самыми активными поскроссерами, согласно статистике сайта, являются жители России, США, Китая и европейских стран.