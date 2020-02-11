Ярославль, 11 февраля, 2020, 11:40 — ИА Регнум. Фонд капитального ремонта Ярославской области обратился в региональное УФАС с требованием внести в реестр недобросовестных поставщиков известное в городе ООО «ЯХМ Реставратор». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

УФАС

Поводом для обращения стал разрыв контракта в одностороннем порядке по трем домам в Ярославле.

«Региональный фонд расторгает договор с ООО «ЯХМ Реставратор» за срыв сроков. Договор был заключён ещё в 2017 году. В частности, подрядчик не приступил к работам по капитальному ремонту крыш по адресам: Ярославль, Свердлова 21, 23 и Ярославль, Революционная, 18. Общая сумма штрафа, начисленного подрядчику, составила 1,7 миллиона рублей, что составляет 10 процентов от стоимости невыполненных работ. Также, как того требует законодательство, в УФАС направлено уведомление о включении подрядчика в реестр недобросовестных», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области.

Ярославские художественные мастерские «Реставратор» — одна из крупнейших реставрационных организаций региона, которая работает с 1951 года, на ее счету десятки отреставрированных памятников архитектуры. Имея лицензию на работу с памятниками, «Реставратор» выполнял работу по капремонту объектов культурного наследия.

В фонде заявляют об ужесточении мер к подрядчикам и обещают новые меры.

«В 2019 году работа Фонда с подрядными организациями была ужесточена, от подрядчиков требуется четкое исполнение договорных обязательств, в том числе и перед собственниками. В 2020 году эта тенденция сохранится», — — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области.