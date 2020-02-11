Киев, 11 февраля, 2020, 11:28 — ИА Регнум. Ватикан «очень детально» информирован обо всем, что происходит в настоящий момент на Украине, заявил помощник президента Зеленского Андрей Ермак вечером 10 февраля в интервью телеканалу «Украина 24».

President.gov.ua Франциск I и Владимир Зеленский

Ермак подчеркнул, что и понтифик, и госсекретарь Ватикана очень детально информированы, особенно о ситуации в Донбассе.

«Очень хорошо владеют информацией, особенно о деталях ситуации на Донбассе… Представители Святого престола часто ездят на восток Украины, также есть несколько программ Ватикана по помощи населению как на временно оккупированной, так и на подконтрольной Украине территории», — пояснил помощник Зеленского.

Также он рассказал, что это Ватикан пригласил Зеленского, а не Киев «напрашивался» на визит. По мнению Ермака, это была очень важная встреча для Украины.

«Думаю, внимание Ватикана и миссию гуманитарную, которую может Святой престол сыграть, он сыграет, в том числе и в урегулировании конфликта на Донбассе», — резюмировал помощник президента Украины.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной информации украинской стороны, Зеленский и папа Римский обсудили процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе, а также ряд гуманитарных инициатив.

Эксперты обращали внимание, что у Ватикана одна из лучших разведок в мире, и папа Римский знает о Зеленском больше, чем он сам о себе, и знает о политическом будущем украинского президента.

Экс-депутат Рады Тарас Чорновил заявил, что Зеленский в ходе визита в Ватикан «бездумно оскорбил» Святой престол.