Санкт-Петербург, 11 февраля, 2020, 11:19 — ИА Регнум. Любители нестандартных прогулок по Петербургу, а также острых ощущений от опасности, вновь пробрались на крышу Главного штаба, но были пойманы служителями правопорядка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал представитель Эрмитажа, которому принадлежит часть помещений Главного штаба.

Арка Главного штаба

Инцидент произошёл днём в воскресенье, 9 февраля. Пять молодых людей, несмотря на установленную в музее охрану и ограничения, смогли пробраться на крышу штаба. Однако побыть на ней и полюбоваться необычными видами на город они смогли лишь пару секунд.

Как только на крыше сработали датчики, к руферам направились сотрудники охраны музея. Молодые люди попытались сбежать от стражей правопорядка по крыше архитектурной достопримечательности и перебежали со стороны музея на часть здания, относящуюся к ведению Западного военного округа.

«Точно не знаем о судьбе молодых людей, но, кажется, одного из них там удалось все же задержать», — пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось, в конце января несколько молодых людей поднялись на крышу здания театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова на Большом проспекте Петроградской стороны и изуродовали одну из башен из баллончика с чёрной краской.