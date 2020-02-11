Санкт-Петербург, 11 февраля, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Петербургские лисы впервые попали в число номинантов Национального конкурса «Фотоловушка-2019». Снимок с лисами отобрала Дирекция особо охраняемых природных территорий, подведомственная Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга Конкурсное фото

Фотография называется «Уставшая, но счастливая», на ней запечатлена лиса с лисятами на территории одного из городских заказников.

Дирекция располагает восемью фотоловушками. Они используются для фотофиксации присутствия животных на территории заказников, учета численности потомства, наблюдений за суточной активностью. Кроме того, с помощью фотоловушек летом 2019 года были зафиксированы и оперативно пресечены браконьерские действия в городских заказниках.

Фото было представлено в номинации «Хищники» и вошло в число призеров. Организаторы конкурса подчеркивают, что в пятом сезоне экспертный совет особое внимание уделил качеству материалов, опубликованных на сайте, их эстетической и научной ценности.

В число экспертов конкурса вошли представители АНО «Дальневосточные леопарды», Центра «Амурский тигр», WWF России и многие другие специалисты.