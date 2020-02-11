Ярославль, 11 февраля, 2020, 10:56 — ИА Регнум. Учащиеся 10 и 11 инженерных «ЯНОС-классов» лицея № 86 Ярославля Анна Петренко и Иван Елистратов награждены дипломами и специальной премией Балтийского научно-инженерного конкурса.

«Славнефть-ЯНОС» Анна Петренко и Иван Елистратов

Награды крупнейшего всероссийского научно-творческого соревнования школьников были вручены 6 февраля в Санкт-Петербурге. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на конкурсе ребята представили работу «Создание пилотного реактора для получения окисленных битумов», подготовленную под руководством специалистов исследовательской лаборатории ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Труд лицеистов был высоко оценен учительским, молодежным и бизнес-жюри конкурса. По решению научного жюри, самого авторитетного на конкурсе, работа ярославских школьников удостоена премии III степени и отмечена призом с присвоением I степени от Горного университета Санкт-Петербурга.

Специально для представления проекта ярославские школьники подготовили макет реактора в разрезе, напечатанный на 3-D принтере и позволяющий продемонстрировать происходящие внутри него процессы. Это стало возможным благодаря новому оборудованию, установленному в лицее ПАО «Славнефть-ЯНОС» — инициатором создания в 2018 году в учебном заведении специализированных инженерных классов с целью повышения качества подготовка кадров для предприятия.

Балтийский научно-инженерный конкурс проходил 3−6 февраля в Санкт-Петербурге. На отборочном туре было рассмотрено более 2500 заявок из 71 региона РФ и стран СНГ. 371 проект был допущен к участию в заключительном этапе соревнования. В финале встретились школьники со всей России — всего 517 человек из 104 городов и поселков России и стран СНГ. Состав жюри представили более 400 экспертов — представители науки, бизнеса, вузов и академических институтов.