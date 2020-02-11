Калуга, 11 февраля, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В Калужской области наметили проведение более пяти тысяч акций в рамках подготовки к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Наиболее масштабными станут «Георгиевская лента», «Свеча Памяти», «Бессмертный полк» и «Письма Победы». Во всех населённых пунктах в канун Дня Победы и Дня скорби пройдут митинги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного организационного комитета «Победа» 11 февраля.

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К празднованию Дня Победы в регионе проводятся образовательные, культурно-просветительные мероприятия военно-патриотической направленности. Среди них — встречи с ветеранами и участниками боевых действий, месячники оборонно-массовой работы, уроки мужества, а также экскурсии по местам боевой славы области. В ближайших планах — работа по благоустройству воинских захоронений, проведение областной акции «Вахта Памяти», автопробеги по местам боевой славы. В 17 музеях военной тематики, расположенных на территории области, обновляются экспозиции, готовятся выставки. К 9 мая в Калуге будет открыт новый военно-исторический музей имени Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Г. К. Жукова. В планах — создание аллей героев в Калуге и Тарусе, установка памятника защитникам города Козельска.

В результате совместной работы Калужской области с Российским военно-историческим обществом в 2019 году создана аллея героев в городе Жукове, открыта памятная стела на воинском захоронении Павловского плацдарма Юхновского района, в Калуге установлен памятник освободителю города от гитлеровской оккупации полковнику М. П. Краснопивцеву. С целью увековечения памяти калужан — Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы Российским военно-историческим обществом предоставлено 35 мемориальных досок уроженцев калужской земли для размещения в населённых пунктах региона.