Ярославль, 11 февраля, 2020, 10:47 — ИА Регнум. 11 февраля на заседании Ярославской областной думы член фракции КПРФ Шакир Абдуллаев извинился перед коллегами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Шакир Абдуллаев

4 февраля на комитете по социальной политике и демографии при обсуждении законопроекта о детях войны Абдуллаев резко высказался в адрес депутатов от «Единой России», которые выступили против доплаты в 500 рублей в месяц детям войны из областного бюджета. Он сказал «жрите сами свои 500 рублей». Коллеги заявили, что поведение депутата рассмотрят на комитете по этике. Но до этого не дошло. Абдуллаев решил извиниться.

«Я некорректно высказался, грубо в адрес коллег. Но видит Бог и Аллах, что не было у меня никакого злого умысла, чтобы обидеть. Если я кого-то задел, обидел, прошу прощения, прошу извинения, в дальнейшем такие вещи допускать не буду», — сказал Шакир Абдуллаев.

На заседании думы депутаты не стали обсуждать высказывание своего коллеги.