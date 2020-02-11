Салехард, 11 февраля, 2020, 10:22 — ИА Регнум. Ямальский депутат Алексей Денисов инициировал доставку продовольствия в отдалённый посёлок Пельвоже через «Почту России». Об этом он сообщил в своём паблике в социальной сети.

Vk.com/denisov_ag

К нему обратилась многодетная мать, жительница отдалённого ямальского посёлка с бедой. В её семье, где воспитывается пятеро детей, заканчиваются продовольственные запасы, а магазина в Пельвоже нет. Выехать до ближайшей торговой точки тоже нет возможности.

«Совместно с руководством ямальского филиала «Почты России» нашли решение. В пятницу в поселок была направлена машина с продуктами», — сообщил Алексей Денисов.

Отныне ежемесячно «Почта России» будет привозить в посёлок крупы, макароны, консервы, чай, кофе, конфеты, бытовую химию и прочее.