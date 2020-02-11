Майкоп, 11 февраля, 2020, 10:20 — ИА Регнум. Работу регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея» оценила руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва, которая прибыла в республику. Она также встретилась с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА 11 февраля.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгея Мурат Кумпилов

Центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея» был создан в рамках нацпроекта «Образование», для его организации было выделено около 230 млн рублей. Региональный центр создан на основе модели образовательного центра «Сириус» — соглашение об этом между руководством республики и руководителем фонда «Талант и успех» было подписано в ноябре 2018 года.

В ходе встречи Мурат Кумпилов поблагодарил Елену Шмелёву за поддержку проекта. По его словам. при создании регионального центра использовались собственные наработки в поддержке одарённых детей, уже налаженная система работы в «Сириусе», а также — опыт Республиканской естественно-математической школы, методики которой использовались с самого начала создания «Сириуса».

»Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил задачу прорывного развития страны по ключевым направлениям. И главное слово в этом прорыве, обеспечении лидерства России будет как раз за талантливой молодёжью. Одним из инструментов, которые в этой работе предоставляет федеральный центр, является создание региональных центров выявления и поддержки одарённых детей. Одарённые ребята из Адыгеи могут и должны быть в числе тех, кто будет создавать уникальные технологии, достигать высот в искусстве, добиваться спортивных рекордов», — отметил Мурат Кумпилов.

Елена Шмелёва отметила, что благодаря последним решениям президента России в сфере образования у регионов появляется больше возможностей для выявления и развития талантливых детей, подтверждением тому является открытие регионального центра «Полярис-Адыгея».

»Полярис-Адыгея» — это та самая образовательная среда, которая даст региону толчок к развитию. Важно только обеспечить для детей равную доступность к этим ресурсам и стопроцентную загрузку всего учебного оборудования. Уверена, что сформированная в Адыгее команда сумеет это сделать. Мы со своей стороны готовы помогать республике, привлекая к работе индустриальных партнеров «Сириуса», — отметила Елена Шмелёва, рекомендовав вовлекать в процесс и выпускников «Сириуса».

Ректор АГУ Дауд Мамий, который также участвовал во встрече, отметил, что в Адыгее есть пул успешных выпускников РЕМШ: они учатся в ведущих вузах страны и параллельно помогают готовить школьников в Адыгее ко всероссийским олимпиадам.

«Важно показывать школьникам истории успеха таких ребят. Привлекать их к разработке и реализации образовательных программ регионального центра. Нужно эффективно использовать все собственные и предлагаемые федеральным центром инструменты для раннего выявления талантов и дальнейшего их сопровождения», — подчеркнул Мурат Кумпилов.