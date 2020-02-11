Москва, 11 февраля, 2020, 10:09 — ИА Регнум. Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский весьма негативно отнесся к информации о том, что новое российское правительство собирается вернуться к идее резкого снижения страховых взносов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

«Только один вопрос, только один: кто будет мне пенсию платить? При снижении ставок на мой индивидуальный счёт будет поступать меньше взносов. Значит, итоговые цифры снизятся, и пенсия будет меньше, чем при нынешних взносах. Богатым всё равно, у них корпоративные пенсионные программы, а нам как? Молодцы», — отметил эксперт на своих интернет-ресурсах.

Напомним, ранее о том, что правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию о снижении социальных взносов, начатую правительством Дмитрия Медведева, сообщили «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники. По некоторым данным, в фокусе правительства — несколько вариантов снижения общей ставки: с 30% до 23−25%.

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