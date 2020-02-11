В ЦВЗ Перми откроется выставка в честь юбилея Союза художников России
Пермь, 11 февраля, 2020, 09:54 — ИА Регнум. В честь 80-летия организации Союз художников России в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) Перми откроется выставка, посвященная юбилею организации, об этом 11 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«В экспозиции можно увидеть острые по тематике произведения живописи и графики, оригинальные скульптуры, яркие произведения декоративно-прикладного искусства», — подчеркнули в пресс-службе ЦВЗ.
Посетители выставки увидят порядка 100 работ, среди них портреты, пейзажи, натюрморты, работы мифологического или анималистического жанра, а также бытовые зарисовки.
Открытие выставки состоится 12 февраля в 18:00 по местному времени в Центральном выставочном зале Перми, экспозиция будет доступна для посещения вплоть до 8 марта.