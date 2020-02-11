Пермь, 11 февраля, 2020, 09:54 — ИА Регнум. В честь 80-летия организации Союз художников России в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) Перми откроется выставка, посвященная юбилею организации, об этом 11 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Костылев «На Уральском хребте»

«В экспозиции можно увидеть острые по тематике произведения живописи и графики, оригинальные скульптуры, яркие произведения декоративно-прикладного искусства», — подчеркнули в пресс-службе ЦВЗ.

Посетители выставки увидят порядка 100 работ, среди них портреты, пейзажи, натюрморты, работы мифологического или анималистического жанра, а также бытовые зарисовки.

Открытие выставки состоится 12 февраля в 18:00 по местному времени в Центральном выставочном зале Перми, экспозиция будет доступна для посещения вплоть до 8 марта.