Тула, 11 февраля, 2020, 09:45 — ИА Регнум. Более 10 млрд рублей планируется направить в Тульской области в 2020 году на реализацию национальных проектов. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, говорилось 10 февраля на встрече министра финансов РФ Антона Силуанова с губернатором региона Алексеем Дюминым.

Управление пресс-службы правительства Тульской области На встрече министра финансов РФ Антона Силуанова с губернатором региона Алексеем Дюминым

Отдельной темой встречи стали мероприятия по достижению целей нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство» и «Повышение производительности труда» — именно их курирует Антон Силуанов.

Также на встрече отмечалось, что в минувшем 2019 году доходы консолидированного бюджета Тульской области превысили порог в 100 млрд рублей, по сравнению с предыдущим годом рост составил более 9%.

Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что необходимое финансирование для реализации национальных проектов в 2020 году со стороны регионального бюджета обеспечено полностью.