Чебоксары, 11 февраля, 2020, 09:44 — ИА Регнум. В Арбитражном суде Чувашии зарегистрирован иск прокуратуры района Чебоксар, которая требует взыскать с двух ответчиков 284 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте суде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта суда

Иск подала прокуратура Ленинского района Чебоксар. В качестве ответчиков выступают АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет». Заявленная сумма исковых требований составляет 284 000 000 рублей.

Заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Чувашии 7 февраля. Дело пока не принято в производство.

По неофициальным данным, речь может идти о возврате бюджетных средств в федеральную казну в рамках исполнения государственного контракта.