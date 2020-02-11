Санкт-Петербург, 11 февраля, 2020, 09:49 — ИА Регнум. Чтобы не допустить распространения на территории России новой коронавирусной инфекции, на объектах железнодорожной инфраструктуры и в поездах начали проводить противоэпидемиологические мероприятия. В том числе это касается высокоскоростных поездов «Сапсан».

Rzd.ru «Сапсаны» на Ленинградском вокзале Москвы

Всех пассажиров «Сапсанов», направляющихся из Москвы в Петербург, перед отправлением осматривают врачи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 11 февраля в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Оценку состояния пассажиров поездов проводят на основании запроса Департамента здравоохранения Москвы.

Кроме того, холдинг «РЖД» ввёл дополнительные противоэпидемиологические меры, включая инструктажи фронтлайн-персонала по действиям и мерам безопасности в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания.

«Все работники, контактирующие с пассажирами, — проводники, кассиры, дежурные и другие, обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками и кожными антисептиками», — отметили в пресс-службе ОЖД.

Там добавили, что в поездах, на вокзалах и станциях обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений.

Также специалисты проверили работоспособность установок обеззараживания воздуха и укомплектованность бактерицидными лампами. Организована ревизия вентиляционных систем, проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания, размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции.