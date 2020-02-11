Калуга, 11 февраля, 2020, 12:19 — ИА Регнум. В Калужской области принято решение ускорить составление интерактивной карты лесов, версия которой была запущена на региональном геопортале в сентябре 2019 года, сообщает 11 февраля корреспондент ИА REGNUM.

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По данным министерства природных ресурсов и экологии области, карта лесов в интерактивном режиме разрешает получить наиболее достоверную картину о границах земель лесного фонда, а также информацию по разделению лесов на категории защиты. Такой ресурс позволяет подключения к слою лесов публичной кадастровой карты для наглядного отображения сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Также на карте добавлена информация об арендованных лесных участках. В дальнейшем её намерены дополнить материалами о планируемых и незаконных рубках леса, а также местах несанкционированных свалок в лесах.

По мнению главы региона Анатолия Артамонова, достоверная информация о региональном лесоустройстве необходимо для аграрной сферы и инвестиционной деятельности.