Тула, 11 февраля, 2020, 09:26 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выступил с докладом на расширенном заседании бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», которое состоялось в Москве 10 февраля, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, помощник президента РФ Анатолий Серышев, генерал директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов, члены Бюро Центрального совета Союза машиностроителей России, руководители промышленных компаний и холдингов.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Глава Тульской области как губернатор одного из крупных промышленных регионов и руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Промышленность» выступил на заседании, рассказав, в частности, о взаимодействии региона с промышленными объединениями по всем ключевым направлениям, в том числе по направлениям развития оборонного комплекса и его диверсификации. Глава региона также поблагодарил вице-премьера правительства РФ Юрия Борисова за системную поддержку и организацию работы в сферах ОПК и в частности за предложение по установлению дифференцированных квот на закупку продукции отечественных производителей при госторгах.

«Одни из ключевых ориентиров в нашей работе — содействие в выполнении гособоронзаказа и расширении действующих оборонных производств за счёт выпуска высокотехнологичной гражданской продукции», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Сергей Чемезов отметил активную работу тульского отделения «Союза машиностроителей России», которое в общем рейтинге отделений поднялось на седьмое место. Также Сергей Чемезов отметил положительные практики кластера «Октава» в Туле, где со школьной скамьи прививают интерес к той или иной технической специальности, дают профессиональные навыки.

Отделение «Союза машиностроителей России» в Тульской области работает с 2007 года, в него входит 16 предприятий и 1313 физических лиц — сотрудники АО «Тулаточмаш», ТулГУ, АО «АК «Туламашзавод», ПАО «Тульский оружейный завод», АО «ЦКБА».