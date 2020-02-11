Санкт-Петербург, 11 февраля, 2020, 09:16 — ИА Регнум. В честь выхода нового сезона шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» в Санкт-Петербурге прошло ледовое шоу под открытым небом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе телеканала ТВ-3 10 февраля.

ТНТ Ледовое шоу

Танцевальный номер представили фигуристки из школы олимпийского резерва, а двукратная чемпионка России по синхронному фигурному катанию на коньках Илона Саунина провела церемонию зажжения факела. Шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» выходит на телеканале ТВ-3, начиная с 8 февраля 2020 года.

Напомним, в новом сезоне «Последнего героя» рядовые зрители, отобранные при помощи специального кастинга, будут противостоять российским знаменитостям. Среди них: актрисы Елена Проклова, Лукерья Ильяшенко, Наталья Бардо, а также Надежда Ангарская из Comedy Woman, рэпер Птаха, танцор Евгений Папунаишвили, спортсмен Алексей Воевода и блогер Давидыч.