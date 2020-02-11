Ульяновск, 11 февраля, 2020, 09:16 — ИА Регнум. В сеть попали рендеры улучшенного внедорожника УАЗ «Патриот», созданные на основе патентных изображений. Изображение «Русского Прадо» размещены на сайте RG.

RG Рендер улучшенного внедорожника УАЗ «Патриот»

Новый ульяновский внедорожник получит линзовую оптику, модернизированные бамперы, стильную решётку радиатора, светодиодные задние фонари, иной капот и множество других изменений.

Внутри автомобиля может появиться: осовремененная передняя панель с сенсорным дисплеем, улучшенная центральная консоль с тоннелем. Вполне возможно, что автопроизводители снабдят внедорожник новым рулевым колесом, более современной приборной панелью и дверными картами.

Кроме того, среди опций новинки будет электроподогрев сидений, рулевого колеса и лобового стекла, а также система стабилизации авто, парктроник и помощник, помогающий при спуске.

Ранее Ульяновский автозавод совместно с ООО «Автодом» представили универсальную грузопассажирскую модификацию фургона УАЗ «Профи». Авто способно преодолевать более 1000 км без дозаправки.

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