В Петербурге погоду определяет тёплая часть циклона
Санкт-Петербург, 11 февраля, 2020, 08:42 — ИА Регнум. В Петербурге во вторник, 11 февраля, сохранится облачная погода с небольшими осадками, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Не исключено, что будет поставлен новый температурный рекорд для этого дня.
Как рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, характер погоды в Северной столице определяется южной, тёплой частью мощного циклонического вихря.
Температура воздуха в Санкт-Петербурге в течение дня +3… +5°, по Ленинградской области 0… +5°. Ветер юго-западный скоростью 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 735 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.
«Рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня составляет +5,2° и установлен в 2015 году», — напомнил синоптик.
По данным на 08:40 мск, в Петербурге уже +4,1°, при юго-западном ветре и влажности 82%.