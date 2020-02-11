Санкт-Петербург, 11 февраля, 2020, 08:42 — ИА Регнум. В Петербурге во вторник, 11 февраля, сохранится облачная погода с небольшими осадками, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Не исключено, что будет поставлен новый температурный рекорд для этого дня.

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная Фонтанки на территории Летнего сада

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, характер погоды в Северной столице определяется южной, тёплой частью мощного циклонического вихря.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге в течение дня +3… +5°, по Ленинградской области 0… +5°. Ветер юго-западный скоростью 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 735 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

«Рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня составляет +5,2° и установлен в 2015 году», — напомнил синоптик.

По данным на 08:40 мск, в Петербурге уже +4,1°, при юго-западном ветре и влажности 82%.