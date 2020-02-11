Глава Сургутского района: «Я не «художник-оформитель» статотчётности»
Сургутский район, Югра, 11 февраля, 2020, 08:40 — ИА Регнум. В Югре продолжается спор главы Сургутского района Андрея Трубецкого и депутата местной думы Владимира Болотова. На ряд критических замечаний от парламентария по поводу отчёта главы муниципалитета о проделанной работе за 2019 год, Трубецкой ответил на своей странице в сети Facebook.
Андрей Трубецкой заявил на упрёк в «гонке за цифрами» в отчёте, что он «достаточно квалифицированный финансист, а не «художник-оформитель» статотчетности». И признался в гонке… за деньгами.
Слова Владимира Болотова, что называть Сургутский район «лучшим местом для ведения бизнеса — это оооочень спорно…» глава муниципалитета разбивает своим доводом, что таковым район назвали президент Союза торгово-промышленной палаты Югры Игорь Чертов и директор департамента содействия инвестициям и инновациям ТПП России Алексей Вялкин.
На критику отсутствия земельных участков с коммуникациями для ведения бизнеса у Трубецкого тоже есть ответ — «зато даём точки подключения по теплу, воде, стокам, электроэнергии».
Что касается претензий к дорогому туристическому продукту — туру на собачьих упряжках, то здесь Андрей Трубецкой заметил, что муниципалитет лишь помогает бизнесу, создаёт для него условия. Окупится или прогорит проект — это дело предпринимателя.