Сургутский район, Югра, 11 февраля, 2020, 08:40 — ИА Регнум. В Югре продолжается спор главы Сургутского района Андрея Трубецкого и депутата местной думы Владимира Болотова. На ряд критических замечаний от парламентария по поводу отчёта главы муниципалитета о проделанной работе за 2019 год, Трубецкой ответил на своей странице в сети Facebook.

Www.facebook.com/pg/trubetskoisraion Скриншот со страницы главы Сургутского района

Андрей Трубецкой заявил на упрёк в «гонке за цифрами» в отчёте, что он «достаточно квалифицированный финансист, а не «художник-оформитель» статотчетности». И признался в гонке… за деньгами.

» Какими угодно: окружными, нефтяными, из своего бюджета и прочими. Потому как без денег никак. И никому из своих коллег не дам потерять ни копейки из того, что нам удалось получить», — отметил глава Сургутского района.

Слова Владимира Болотова, что называть Сургутский район «лучшим местом для ведения бизнеса — это оооочень спорно…» глава муниципалитета разбивает своим доводом, что таковым район назвали президент Союза торгово-промышленной палаты Югры Игорь Чертов и директор департамента содействия инвестициям и инновациям ТПП России Алексей Вялкин.

«И это написано в почетной грамоте. И эту награду наш район получил уже второй раз подряд! Хорошо понимаю вашу досаду, Владимир. Но ничего поделать не могу. Мы — лучшие», — заявил Андрей Трубецкой.

На критику отсутствия земельных участков с коммуникациями для ведения бизнеса у Трубецкого тоже есть ответ — «зато даём точки подключения по теплу, воде, стокам, электроэнергии».

«А давайте мы инвестору техусловия выдадим. И построит себе всё, что ему нужно, раз муниципалитет не угодил. Бывает так, приходит такой «инвестор»: ручка, стол и желание землицы урвать. Причем обязательно с газом и всеми коммуникациями. Если нет газа, давайте заменим на электроэнергию. Главное — было бы желание реализовать проект», — отметил глава района.

Что касается претензий к дорогому туристическому продукту — туру на собачьих упряжках, то здесь Андрей Трубецкой заметил, что муниципалитет лишь помогает бизнесу, создаёт для него условия. Окупится или прогорит проект — это дело предпринимателя.