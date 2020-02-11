«Спасибо нашим поварам»: как кормят людей на карантине в Тюмени
Тюмень, 11 февраля, 2020, 06:26 — ИА Регнум. Эвакуированные в Тюмень из Китая и размещённые в центре «Градостроитель» граждане России и СНГ получают четырёхразовое диетическое питание. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
В социальных сетях появились провокационные посты с недостоверной информацией, дескать кормят находящихся на карантине людей в «Градостроителе» мало и плохо. Сопровождаются данные публикации фотографиями, взятыми из различных интернет-ресурсов.
Отметим, что люди, которые проходят карантин в «Градостроителе», свободно выходят в интернет. С первых дней карантина они стали выкладывать в сеть свои впечатления от еды, которую им доставляют прямо в палаты. Основная «жалоба» — не успевают съедать фрукты, которыми их «закормили».
Музыкант и путешественник Денис Долбнев подписал свои фотографии еды в «Градостроителе» благодарностью «спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!»
Впечатления Денис сопроводил фотографией, как и другие эвакуированные.
Ранее одна из эвакуированных девушек призналась в любви к творожной запеканке, а другая похвасталась в сети интересным рационом, в который вошли маринованные огурцы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля волонтёры в «Градостроитель» привезли вкусные подарки из Ханты-Мансийска: шоколад с дикоросами, кедровые орехи и особый сибирский чай.