Тюмень, 11 февраля, 2020, 06:26 — ИА Регнум. Эвакуированные в Тюмень из Китая и размещённые в центре «Градостроитель» граждане России и СНГ получают четырёхразовое диетическое питание. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Www.instagram.com/dolbnev91 Скриншот из сторис Дениса Долбнева

В социальных сетях появились провокационные посты с недостоверной информацией, дескать кормят находящихся на карантине людей в «Градостроителе» мало и плохо. Сопровождаются данные публикации фотографиями, взятыми из различных интернет-ресурсов.

Отметим, что люди, которые проходят карантин в «Градостроителе», свободно выходят в интернет. С первых дней карантина они стали выкладывать в сеть свои впечатления от еды, которую им доставляют прямо в палаты. Основная «жалоба» — не успевают съедать фрукты, которыми их «закормили».

Музыкант и путешественник Денис Долбнев подписал свои фотографии еды в «Градостроителе» благодарностью «спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!»

«Когда иностранцы спрашивают меня про Россию, мол что вы там едите? Как живёте? На ум приходят какие то самые забитые ярлыки: борщ (хотя он украинский), холодец, красная икра, и площадь того же цвета, Байкал. Но теперь я кажется понял! Надо просто перечислять наш недельный рацион и рекомендовать ехать в Тюмень в санаторий на две недели — вместо тысячи слов! Мы сами вновь прочувствовали давно забытые ощущения из самого детства, эту самую русскую сказку», — сообщил Денис Долбнев в сторис своего «Инстаграма».

Впечатления Денис сопроводил фотографией, как и другие эвакуированные.

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ранее одна из эвакуированных девушек призналась в любви к творожной запеканке, а другая похвасталась в сети интересным рационом, в который вошли маринованные огурцы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля волонтёры в «Градостроитель» привезли вкусные подарки из Ханты-Мансийска: шоколад с дикоросами, кедровые орехи и особый сибирский чай.