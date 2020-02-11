Новосибирск, 11 февраля, 2020, 05:38 — ИА Регнум. Новосибирскими организациями в 2019 году выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на 136,4 млрд рублей (98,9% к уровню 2018 года), сообщает Новосибирскстат.

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«На долю организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, приходилось 21,8 млрд рублей (или 15,9% от общего объёма выполненных работ)», — уточняет региональный орган статистики.

Отметим, что в объём работ по виду деятельности «Строительство» включается стоимость работ и услуг строительного характера, выполненных организациями собственными силами по договорам подряда, и работ, выполненных хозяйственным способом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области в прошлом году введено около 1 756,5 тыс. кв. м. общей площади жилья. Регион продолжает занимать ведущее место по строительству жилья в Сибири.

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В то же время в Новосибирске на 1 января 2019 года насчитывалось 53 проблемных объекта.