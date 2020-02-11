Новосибирск, 11 февраля, 2020, 05:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области в январе 2020 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания составила 4 218,96 рубля — в расчёте на месяц. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 1%, сообщает Новосибирскстат

Сриншот с сайта Новосибирскстата

«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 28,7%, на долю молочных продуктов приходится 21,9%, мяса и мясопродуктов — 17,8%, плодов и овощей — 13,6%, рыбы — 5%, жиров — 5,1%, чая, соли и специй — 3,9%, яиц — 2,2%, сахара и кондитерских изделий — 1,8%», — уточнили в региональном органе статистики.

В январе 2020 года (по сравнению с январём 2019 года) выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, а также молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, жиров. При этом снизилась доля плодов и овощей, рыбы, чая, соли и специй, яиц, сахара и кондитерских изделий.