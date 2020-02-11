Курган, 11 февраля, 2020, 04:52 — ИА Регнум. Житель Кургана выставил на продажу на одном из сайтов объявлений фотографию певца Иосифа Кобзона времён войны в Афганистане за 130 млн рублей. Почему снимок выставлен за невероятную цену, продавец не объяснил, сообщает портал 45.ru.

Avito.ru Скриншот объявления

Изданию продавец рассказал лишь, что он продаёт фотографию из архива своего деда, который служил в Афганистане. Когда-то к ним в часть приезжал знаменитый певец.

Вероятность продажи фотографии за 130 млн рублей автор объявления не прокомментировал.