Санкт-Петербург, 10 февраля, 2020, 20:57 — ИА Регнум. Власти Петербурга подготовили проект ограничения доступа на Крестовский остров в дни проведения матчей чемпионата Европы по футболу. Документ подали на антикоррупционную экспертизу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове Петербурга

Как и во время Мундиаля 2018 года, в дни матчей только жители, зарегистрированные и проживающие на Крестовском острове, смогут туда попасть на личном транспорте. Для этого нужно будет получить пропуск на свой автомобиль, их начнут выдавать с 15 апреля. Завершат выдачу 2 июля.

Ограничения вступят в силу 13 и 22 июня в 00:00 и продлятся до 03:00 следующего дня. 17 июня и 3 июля ограничение будет действовать сутки, так как матчи начнутся раньше.

На автомобили экстренных служб ограничения не распространяются.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Петербург примет три матча группового этапа 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля.