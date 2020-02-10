Санкт-Петербург, 10 февраля, 2020, 20:26 — ИА Регнум. Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Санкт-Петербурге по-прежнему находится на неэпидемическом уровне. Об этом 10 февраля проинформировали в региональном управлении Росотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карантин в школе

Однако среди детей школьного возраста количество заболеваний незначительно превышает значение эпидемического порога для этой возрастной группы.

В целом за пятую календарную неделю 2020 года, с 3 по 9 февраля, в Петербурге выявлено около 58 тысяч случаев ОРВИ, в том числе 41 случай гриппа.

«Среди заболевших более 66,5% составляют дети до 17 лет включительно», — отметили в надзорном ведомстве.

К счастью, групповых заболеваний ОРВИ и гриппом не зарегистрировано, поэтому о случаях карантина в школах и детсадах города ничего не сообщается.

Среди источников ОРВИ преобладают вирусы не гриппозной этиологии, однако доля вирусов гриппа в общей структуре постепенно увеличивается.