Калуга, 10 февраля, 2020, 18:31 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках акции «Сад памяти» с 18 марта по 22 июня планируется высадить порядка 50 тысяч саженцев на 190 площадках. Во всех 85 субъектах Российской Федерации будет высажено 27 млн деревьев в память о 27 миллионах граждан страны, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом 10 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседание калужской региональной дирекции Года памяти и славы.

Admoblkaluga.ru На заседании калужской региональной дирекции Года памяти и славы

На встрече шла речь о подготовке к двум предстоящим всероссийским патриотическим акциям — «Сад памяти» и «Памяти героев». Основная цель проекта «Памяти Героев» — с помощью архивов сформировать реестр уроженцев регионов, получивших во время Великой Отечественной войны звание «Герой Советского союза», «Герой социалистического труда» и «Полный кавалер ордена Славы». В рамках акции будут размещены в интернете видеоролики об этих людях. Кроме того, будет запущена народная эстафета, принять участие в которой сможет любой желающий, рассказав о подвиге своего родственника. Записанное видео рекомендуется размещать в социальных сетях с использованием хештега проекта #ПамятиГероев2020.

Председательствующий на заседании заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Калужской области Геннадий Новосельцев обратил внимание глав муниципалитетов на актуализации информации об имеющихся на их территориях воинских захоронениях и мемориалах.

«Важно, чтобы при проведении памятных мероприятий ни одна братская могила, ни один мемориал не остались без внимания», — сказал заместитель калужского губернатора.