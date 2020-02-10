Москва, 10 февраля, 2020, 17:53 — ИА Регнум. На ТНТ покажут все 12 эпизодов популярного сериала «Домашний арест». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе телеканала.

ТНТ Один из героев сериала «Домашний арест»

Начиная с 17 февраля 2020 года ТНТ запускает совместный проект с видеоплатформой Premier под названием «Premier представляет». В рамках этой инициативы на канале покажут популярные драматические сериалы, ранее доступные только в интернете: «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Би-хэппи», «Обычная женщина» и др.

Напомним, премьера «Домашнего ареста» в онлайн-кинотеатре Premier состоялась 16 августа 2018 года. По сюжету, «продажный» мэр города Синеозёрска Аркадий Аникеев (Павел Деревянко) попадает под домашний арест, который ему приходится отбывать в обычной коммунальной квартире.

«Домашний арест» возглавил рейтинг лучших сериалов 2018 года по версии портала «Кинопоиск» и получил множество престижных наград. Главные роли в шоу исполнили: Павел Деревянко, Александр Робак, Сергей Бурунов, Светлана Ходченкова, Анна Уколова, Гоша Куценко, Роман Мадянов, Марина Александрова, Олеся Судзиловская и Альбина Тиханова.