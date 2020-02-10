Ярославль, 10 февраля, 2020, 17:23 — ИА Регнум. В Ярославле 10 февраля на проспекте Октября упал светофор на пешеходном переходе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили очевидцы.

Упавший светофор в Ярославле

По их словам, конструкция рухнула без какого-либо механического воздействия. Светофор едва не задел идущую по переходу женщину. При этом упавший светофор продолжал работать.

Это не первое падение светофора. В декабре такая же ситуация была на улице Труфанова. В связи с этим жители Ярославля обеспокоены состоянием городской инфраструктуры — в городе проблемы с освещением, знаками, светофорами и дорогами.