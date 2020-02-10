Санкт-Петербург, 10 февраля, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил провести мониторинг цен на медицинские маски в регионе после сообщений об увеличении их стоимости в несколько раз из-за угрозы коронавируса. Об этом информирует 10 февраля пресс-служба губернатора.

ИА REGNUM Аптека

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление регионального ФАС сообщало, что в Ленобласти цены на медицинские маски, в связи с последними сообщениями о распространении коронавируса, увеличились на 35−96%. В большинстве случаев подорожания отмечаются в аптеках, расположенных в населённых пунктах, примыкающих к Петербургу.

Поэтому, в связи с высоким спросом на защитные медицинские маски, губернатор Ленинградской области поручил создать рабочую группу для мониторинга аптечных сетей региона в части ценообразования на медицинские маски.

«В состав рабочей группы войдут представители областного комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, а также комитета по здравоохранению, комитета по тарифам и ценовой политике», — говорится в сообщении.

Кроме того, будет проведен анализ работы предприятий и аптек Ленинградской области, чиновники отметят, в достаточной ли мере регион обеспечен медицинскими масками.