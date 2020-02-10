Калуга, 10 февраля, 2020, 17:40 — ИА Регнум. 29 летний житель Калуги, обвиняемый в смерти своей родной бабушки, может на 15 лет лишиться свободы, сообщила 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Kaluga.sledcom.ru Обвиняемый в убийстве на предполагаемом месте преступления.

Следствием установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в гостях у своей бабушки в квартире на улице Спартака, во время конфликта нанёс кухонным ножом семь ударов пожилой женщине в голову, шею и грудь. Потерпевшая скончалась.

«Заместитель прокурора города Калуги утвердил обвинительное заключение и направил в суд для рассмотрения уголовное дело по обвинению 29-летнего внука в убийства родной бабушки (ч.1 ст.105 УК РФ)», — сказала Искрина Лепёхина.