Симферополь, 10 февраля, 2020, 16:39 — ИА Регнум. За последние три дня в водохранилища Крыма существенно увеличился приток воды в связи с выпадением осадков. Об этом на своей странице в Facebook 10 февраля написал вице-премьер — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Фото: Александр Дремлюгин Симферопольское водохранилище в первой половине февраля 2020 года

«Мы получили приток воды по трём водохранилищам Симферополя — 3 млн 311 тысяч кубометров, по Ялте — 2 млн 304 тысячи, по Белогорску — 5 млн, по Алуште — 200 тысяч куб. метров», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за большого дефицита воды в водохранилищах Симферополя, власти города объявили об отключении горячего водоснабжения для жителей, кроме субботы и воскресенья, и переходе с 10 февраля на график подачи холодной воды утром и вечером. Однако позже отказались от этого решения.

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