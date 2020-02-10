Ярославль, 10 февраля, 2020, 16:33 — ИА Регнум. В управлении МЧС по Ярославской области видят причину зимнего паводка в явной ошибке в установлении режимов работы Рыбинской и Нижегородской ГЭС. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров. Как пояснил представитель МЧС, в конце января был зафиксирован значительный объем сбросов с Рыбинской ГЭС при сохранении прежнего уровня на Нижегородcкой ГЭС. Сбросы 30 и 31 января спасатели назвали залповыми.

Ярославская стрелка

«Вы помните тот рост, мы к третьему числу должны были уже утонуть. Сразу же на уровне директора Рыбинской ГЭС было принято решение одномоментно уменьшить сбросы… Директор Рыбинской ГЭС имеет задание по выработке энергии. Рыбинская ГЭС включена в общую сеть энергоснабжения России. Он имеет определенные обязательства, которые он должен выполнять и работать по команде… Решение по сбросам принято вслепую. Причина этого — человеческий фактор, общая разобщенность системы», — сказал Олег Бочаров.

Только 30 января Рыбинская гидроэлектростанция увеличила сбросы на тысячу кубометров в секунду. Уровень воды в Волге за первую неделю февраля вырос на 2,5 метра. О проблеме неправильно организованных сбросов как причине зимнего паводка говорит и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Мост через Которосль в Ярославле

«Теперь предстоит разобраться с причинами и последствиями произошедшего. Жителей области беспокоят вопросы: кто виноват и как будет возмещен ущерб от разлива? Мы занимаемся их решением, можете не сомневаться. Действительно, регулирование режима гидроузлов было предпринято с задержкой. И образование затора также можно было выявить раньше и предотвратить. В любом случае в преддверии весеннего паводка необходимо тщательно проанализировать и устранить причину, будь это позднее информирование, административные препятствия или элементарное разгильдяйство ответственных служб», — заявил Дмитрий Миронов.

Затопленные дома

Отдельно глава областного МЧС высказался о роли социальных сетей в истории с освещением зимнего паводка. Оказалось, что он встретился с председателем садоводства «Мономер» Владимиром Михайловым. Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава садоводства выложил в социальных сетях свое обращение к генеральному прокурору, в котором обвинил в затоплениях ярославских спасателей.

«У нас много активных людей, но хотелось бы, чтобы люди грамотно разбирались в ситуации и в роли МЧС. МЧС не виновато, что самолеты падают, корабли тонут. Я не человек с гранатой, который бросает ее в чужую квартиру, чтобы навести порядок и ликвидировать чрезвычайную ситуацию. Это всё должно быть выверено и подтверждено специалистами. Я дал ему свой телефон и подарил книгу Росводресурсов «Вода и люди». Я думаю, что мы друг друга поняли с ним», — пояснил глава областного МЧС Олег Бочаров.

Причины зимнего паводка в Ярославской области разберут на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая пройдет 20 февраля. В марте ожидается прогноз Росгидромета по грядущему весеннему паводку в регионе.