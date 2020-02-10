Ижевск, 10 февраля, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с жительницей блокадного Ленинграда Никулиной Маргаритой Евгеньевной. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Пресс-служба правительства Удмуртии

Она рассказала, что, когда началась война, ей было всего два года. Мать, сестра и брат умерли еще в 1942 году, Риту Никулину спасла прабабушка, которая везде брала её с собой. После войны женщина более 20 лет работала на ижевских заводах.

Бречалов вручил Маргарите Никулиной юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории региона проживают 14 044 ветерана, в числе которых участники и инвалиды войны, труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и вдовы участников войны. В регионе, кроме федеральных выплат, будет добавлено со стороны республики по 4 тыс. рублей участникам и инвалидам войны, по 2 тыс. рублей — труженикам тыла.