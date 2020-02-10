В Ярославле ларьки на проспекте Фрунзе поставили незаконно
Ярославль, 10 февраля, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля выявила нарушения закона при размещении ларьков на проспекте Фрунзе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил прокурор города Игорь Мокичев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, недовольство ларьками выразили жители дома на проспекте Фрунзе, 37. Жительница дома Виктория Скрипаль заявила, что один из центральных проспектов «превращается в Шанхай». Павильоны размещены на придомовой территории, договоры с предпринимателями заключил председатель ТСЖ.
Прокуратура установила, что городскими правилами благоустройства запрещено размещение торговых ларьков на землях многоквартирных домов. Судебная практика признала такой запрет законным.
Сейчас мэрия Ярославля судится с предпринимателями. Прокуратура также приняла «меры реагирования» по этой ситуации.