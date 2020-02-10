Ярославль, 10 февраля, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля выявила нарушения закона при размещении ларьков на проспекте Фрунзе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил прокурор города Игорь Мокичев.

Ларьки на проспекте Фрунзе в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недовольство ларьками выразили жители дома на проспекте Фрунзе, 37. Жительница дома Виктория Скрипаль заявила, что один из центральных проспектов «превращается в Шанхай». Павильоны размещены на придомовой территории, договоры с предпринимателями заключил председатель ТСЖ.

Прокуратура установила, что городскими правилами благоустройства запрещено размещение торговых ларьков на землях многоквартирных домов. Судебная практика признала такой запрет законным.

«Установлено, что решение о предоставлении места размещения нестационарных торговых объектов на земельном участке, входящем в состав общедомового имущества, и принадлежащем собственникам помещений МКД, принято решениями правления ТСЖ в нарушение установленного законом запрета. Помимо этого установлено, что решение о предоставлении мест для размещения НТО приняты с нарушением требований Жилищного кодекса РФ, поскольку общее собрание собственников помещений многоквартирного дома по данному вопросу не проводилось», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM прокурор Ярославля Игорь Мокичев.

Сейчас мэрия Ярославля судится с предпринимателями. Прокуратура также приняла «меры реагирования» по этой ситуации.