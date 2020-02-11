Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 11 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 11 февраля: в 1942 году в блокадном Ленинграде повысили нормы выдачи хлеба.

В 1945 году при выполнении боевого задания погиб лётчик, дважды Герой Светского Союза Иван Полбин. Он выполнил 158 боевых вылетов, а также разработал и внедрил в практику боевых действий различные тактические приёмы. Накануне своей гибели Иван Полбин был представлен к званию дважды Героя Советского Союза.