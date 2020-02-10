Санкт-Петербург, 10 февраля, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) вместе с полицейскими выселили крупный сувенирный магазин из исторического здания Санкт-Петербургского Азовского коммерческого банка, являющегося объектом культурного наследия. Об этом сообщает 10 февраля пресс-служба ККИ.

ККИ Санкт-Петербурга Выселение магазина

Выявить недобросовестного арендатора помогла проверка. Оказалось, что помещения торгово-офисного здания, площадью более двух тысяч квадратных метров на Невском проспекте, 62, сдаются арендатором в субаренду незаконно. Там расположились крупный сувенирный магазин, магазин одежды и складское помещение ресторана.

Согласно договору, ежемесячная оплата субаренды составляла более 900 тысяч рублей, однако правовых оснований для этого не было. Как оказалось, договор между городом и арендатором дома ООО «Петербургское агентство недвижимости» Смольный расторг ещё летом прошлого года. Причиной тому — долг, который с 2015 года по настоящее время составляет более 220 млн рублей.

«Пользователь (субарендатор, — прим.ред.) был введён в заблуждение, осуществляя оплату за помещение, фактически не имея правовых оснований на использование городской собственности. Данная информация будет направлена в правоохранительные органы для принятия решения в рамках компетенции», — говорится в сообщении ККИ.

В результате обследования было установлено, что в помещениях произведены многочисленные перепланировки: оборудованы и демонтированы перегородки, дверные проемы, межэтажные лестницы.